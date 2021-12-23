Patlamanın, pasaport ofisinin kapısına yakın bir noktada gerçekleştiği açıklandı.

Can kaybı ya da maddi zarara ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken patlamanın nasıl meydana geldiği de henüz bilinmiyor.

Uzun süredir askıda olan pasaport işlemlerinin yeniden başlamasıyla Afganlar, ofisin önünde büyük kalabalık oluşturuyordu.

Ayrıntılar geliyor...