Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AFP, Reuters
Kabil'de patlama sesi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesi duyuldu.
Havalimanı yakınlarında bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.
Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.
Kabil'de havalimanı yakınlarından patlama sesi duyuldu. Bölgedeki son durumu @trthaber spikeri Ahmet Görmez aktardı. pic.twitter.com/XXeQ5T0GZt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2021
Reuters ajansının haberine göre, 2 görgü tanığı, patlama sesinin roket saldırısı kaynaklı olduğunu söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Afganistan Kabil
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