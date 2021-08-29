Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters, AP
Kabil'de patlama
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında şiddetli patlama oldu.
Afgan polis şefi, havalimanının kuzeybatısına isabet eden roket nedeniyle bir çocuğunun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Kabil'de havalimanı yakınlarından patlama sesi duyuldu. Bölgedeki son durumu @trthaber spikeri Ahmet Görmez aktardı. pic.twitter.com/XXeQ5T0GZt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2021
Reuters ajansının haberine göre, 2 görgü tanığı, patlama sesinin roket saldırısı kaynaklı olduğunu söyledi.
Kabil Havalimanı yakınlarından duman yükseldiği aktarıldı.
''ABD, DEAŞ'ı hedef aldı''
Öte yandan, 2 ABD'li yetkili, edindikleri ilk bilgilere göre DEAŞ şüphelilerinin ABD tarafından hedef alındığını kaydetti.
Taliban sözcüsü ise ABD'nin, Kabil Havalimanına saldırı düzenlemek isteyen bir intihar bombacısının aracını hedef aldığını aktardı.
Etiketler: Afganistan Kabil
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