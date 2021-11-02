Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA, Reuters
Kabil'de patlama: 15 ölü, 34 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkenin en büyük askeri hastanesinin yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi'nin önünde infilak ettirilen ilk bombanın ardından, çevrede ikinci bir patlama meydana geldi.
Patlamaların ardından hastanenin içerisinden silah sesleri duyuldu.
[Fotoğraf: AA]
Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.
İlk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Etiketler: Afganistan Kabil Taliban
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