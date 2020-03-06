Başkent Kabil'in Musalla bölgesinde Hazaraların eski lideri Abdul Ali Mezari'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde, Yüksek Barış Şura Başkanı Kerim Halili'nin konuşması sırasında silahlı ve bombalı saldırıda bulunuldu.

Saldırının ardından bölgede çatışma çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıyı "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak niteledi.

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