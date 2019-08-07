Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi basına yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in kalabalık Mirwais Maidan bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti.

Bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını söyleyen Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki hücrelerine operasyon başlattığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaralanan 95 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Taliban üstlendi

Saldırıyı Taliban üstlendi ve patlamada çok sayıda güvenlik gücünün öldüğünü iddia etti.

Kabil'de dün İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik bir aracın geçişi sırasında bir bisiklete yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi soncu 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA