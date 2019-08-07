Dünya

Kabil'de bombalı saldırı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:22 - Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:32

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bombalı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi basına yaptığı açıklamada, başkent Kabil'in kalabalık Mirwais Maidan bölgesinde büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti. Bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını söyleyen Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki hücrelerine operasyon başlattığına dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, en az 34 kişinin hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Kabil'de dün İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik bir aracın geçişi sırasında bir bisiklete yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi soncu 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Kaynak: AA Etiketler: Kabil bombalı saldırı Afganistan

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