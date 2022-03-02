Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Johnson: Putin'in eylemleri zaten savaş suçu olarak nitelendiriliyor
[Fotoğraf:Reuters]
İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik eylemlerinin zaten bir savaş suçu olarak nitelendirildiğine inandığını söyledi.
Boris Johnson parlamentoya verdiği demeçte, "Vladimir Putin rejiminin masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmat kullanımında zaten gördüklerimiz. Benim görüşüme göre zaten tam olarak bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor" dedi.
İngiltere Başbakanı Johnson Rus milyarder Roman Abramoviç'e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı, ancak yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in etrafındakilere baskıyı sıkılaştırdığını söyledi.
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