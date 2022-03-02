Boris Johnson parlamentoya verdiği demeçte, "Vladimir Putin rejiminin masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmat kullanımında zaten gördüklerimiz. Benim görüşüme göre zaten tam olarak bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor" dedi.

İngiltere Başbakanı Johnson Rus milyarder Roman Abramoviç'e yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı, ancak yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in etrafındakilere baskıyı sıkılaştırdığını söyledi.