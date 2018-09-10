Japonya'yı vuran depremde can kaybı 40'a yükseldi

Son olarak Atsuma kentinde 77 yaşındaki bir erkeğin cesedinin bulunmasıyla Japonya'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 40'a çıktı.

Depremde kaybolanların olduğu belirtilmesine rağmen yerel yönetimin arama kurtarma çalışmalarına son verdiği açıklanırken, yaklaşık 2 bin 700 kişinin barınaklarda kaldığı belirtildi.

Depremin yol açtığı heyelanlar, Atsuma'da çok sayıda evin toprak altında kalmasına neden olmuştu.

Binlerce ev karanlıkta kaldı

Hokkaido Adası genelinde de 8 bin haneye hala elektrik verilemediği ifade ediliyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, depremin vurduğu adadaki en büyük kent olan Sapporo'yu ziyaret ederek afet çalışmalarını yerinde incelemişti.

Geçen Perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem, Hakkaido Adası'nda hayatı felç etmişti. 5,4 milyon kişinin yaşadığı bölgede elektrik ve ulaşım hizmetleri kesilmiş, bölgedeki uluslararası havaalanı uçuşa kapatılmıştı.

Kaynak: AA