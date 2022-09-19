Nanmadol kasırgası özellikle ülkenin güneybatısından kuzeye doğru ilerliyor. Kasırganın hızı saatte 162 kilometreye kadar çıkıyor.

3 milyon 700 bin haneye ve yaklaşık 8 milyon kişiye tahliye çağrısı yapıldı. On binlerce kişi geceyi spor salonlarında ve kamusal tesislerde geçirdi.

Kasırga yüzünden yollar balçıkla kaplandı, elektrik hatları zarar gördü.

Seferler durduruldu

Suya batan bir arabanın içinde bir kişi ölü bulundu. Düşme ve sert cisimlerin çarpması sonucu 60'tan fazla kişi yaralandı.

Hızlı tren ve uçak seferleri de durduruldu.

Yetkililer "şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın" bölge geneline rekor düzeyde yağışa yol açacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.