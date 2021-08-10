Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'da sağanak ve rüzgar: Binlerce kişiye tahliye uyarısı verildi
[Fotoğraf: AA]
Japonya'da sağanak ve kuvvetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle binlerce kişiye tahliye uyarısı verildi, tren seferleri durduruldu.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) aşırı yağışın sürdüğü Hokkaido, Aomori, İwate ve Gifu eyaletleri için heyelan uyarılarında bulundu.
JMA rüzgarların hızının Hokkaido'da saatte 90 kilometreyi, Tohoku ve Hokuriku'da saatte 80 kilometreyi bulacağını açıkladı.
Binlerce insan için tahliye uyarısı
Kamu yayıncısı NHK, İwate'de 2 bin 405, Aomori'de 8 bin 399, Hokkaido'da 1204 kişiye yönelik tahliye uyarıları verildiğini duyurdu.
Japonya Doğu Demiryolları da ülkenin batısında işlek kullanılan Tokaido hattındaki bazı tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.
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