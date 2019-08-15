Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Krosa tayfununun Hiroşima bölgesinin Kure şehri yakınlarında karaya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Japon Denizi'ne doğru ilerlemesi beklenen tayfunun hızının saatte 144 kilometreye kadar ulaştığı ifade edildi.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, ülkenin toprak kayması ve sel uyarısı yapılan batı ve güneybatı kesimlerinde 15 bölgede 7 binden fazla kişinin tahliye edildiğini, 8 bölgede tayfun nedeniyle 16 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan, yetkililerin tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 600 bin kişiye tahliye uyarısında bulunduğu bildirildi.

Tayfun nedeniyle Shin-Osaka ile Kokura istasyonları arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve Okayama, Hiroşima ile Yamaguçi bölgelerindeki yerel tren hizmetlerinin de iptal edileceği belirtildi.

Japon Hava Yolları ve All Nippon Havayolları da bugün 400'den fazla iç ve dış hat uçuşunu iptal etti.

Kaynak: AA