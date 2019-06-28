Kumamoto Bölge Mahkemesi, 1996'a kadar önlenemeyen tecrit politikasının, hastaların ve akrabalarının haklarını ihlal ettiğine hükmederek hükümetin davacılara 370 milyon yen tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Japonya'da 561 davacının her biri, eğitim, iş ve özel hayatta ayrımcılık ve zorbalık nedeniyle maddi ve manevi 5,5 milyon yen (300 bin Türk Lirası) tazminat talep ediyordu.

Hakim Kotaro Endo, Japonya parlamentosunun ihmali nedeniyle cüzzam hastalarının ve ailelerinin yaşamlarının büyük zarar gördüğünü belirtti.

Cüzzam hastalarının yakınlarından 75 yaşındaki Nobuko Harada, 68 yıl önce bir grup sağlık görevlisinin evlerine gelerek babasını götürdüğünü söyledi.

İlkokulda sınıf arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini, annesinin işini kaybettiğini ifade eden Nobuko, "Hayatımda hiç mutlu bir anım olmadı. Bugün kalbim ferahladı." dedi.

Japonya'da 12 binden fazla cüzzam hastası ülke genelindeki 14 tecrit merkezinde tutulmuştu. Bugün hala bin 500 kadarı bu merkezlerde kalıyor.

Kaynak: AA