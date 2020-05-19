Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'nın iki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima ve Miyagi eyaletlerinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.
Miyagi'de de deprem oldu
Merkez üssü Honşu adasının Miyagi eyaleti olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometren daha az derinlikte kaydedildi.
Yerel saatle 13.13'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.
İki ayrı meydana gelen deprem sonrasında da tsunami uyarısı yapılmadı.
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