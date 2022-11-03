Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füze Pasifik Okyanusu'na düştü
[Fotograf: TRT Haber]
Japonya, Kuzey Kore'nin fırlattığı bir füzenin Japon toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurdu.
Ayrıntılar geliyor..
Etiketler: Japonya Kuzey Kore Balistik Füze
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