Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya Fukuşima'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.
Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.
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