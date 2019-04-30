Japonya'da İmparator Akihito'nun tahtı bırakması kapsamında törenler, saray yerleşkesinde Kaşikodokoro Tapınağı ziyaretiyle başladı.

İmparator, burada yapılan dini törende, kraliyet ailesinin atası olduğuna inanılan, Şinto inancındaki güneş tanrıçası Amaterasu'ya tahttan ayrılacağını bildiren bir ifadeyi yüksek sesle okudu.

Saray yerleşkesindeki diğer tapınak ve sunakları da ziyaret eden Akihito'ya törenler sırasında kraliyet ailesi mensupları eşlik etti.

85 yaşındaki İmparator Akihito, öğleden sonra İmparatorluk Sarayı'ndaki törende yapacağı konuşmayla halka veda edecek.

Tahta veliaht Naruhito çıkacak

Tahta, yarından itibaren Akihito'nun büyük oğlu 59 yaşındaki Veliah Prens Naruhito çıkacak.

Akihito, İmparator Hirohito'nun ölümünün ardından 8 Ocak 1989'da tahta çıkmıştı.

Babasının hükümranlığının savaş yıllarına denk gelmesi nedeniyle Akihito'nun dönemine "barışa ulaşmak" anlamına gelen "Heisei Devri" adı verilmişti.

Akihito, 2016'da ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunlarını öne sürerek tahttan ayrılacağını açıklamıştı. Japon tarihinde ilk kez görülen bu geçişi sağlamak için Japon Parlamentosu özel bir yasa çıkarmıştı.

Kaynak: AA, Reuters