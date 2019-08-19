İzlanda'da ülkenin "ölen" ilk buzulu Okjokull için tören düzenlendi.

Törene, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile eski İrlanda Başbakanı Mary Robinson da katıldı.

700 yaşındaki Okjokull buzulu, küresel ısınma sonucu erimiş ve 2014'te buzul statüsünü kaybetmişti. Ondan geriye bir volkanın çevresinde küçük bir parça kaldı.

Söz konusu volkanın olduğu bölgeye gidenler, kaybettikleri buzulları için saygı duruşunda bulundu.Buzulun bulunduğu bölgeye, bir plak üzerine yazılan ve "Geleceğe Bir Mektup" adı verilen mesaj bırakıldı.

Törende, küresel ısınmanın tehlikelerine ilişkin konuşmalar yapıldı. Konuşmalarda ayrıca, İzlanda'daki buz kütlelerinin 200 yıl içinde yok olabileceği uyarısında da bulunuldu.

Kaynak: Reuters



