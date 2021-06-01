İzlanda'da Reykjanes bölgesinde faaliyete geçen volkandaki patlamaları yakından kaydeden insansız hava aracı lavların içinde kayboldu.

YouTuber Joey Helms, insansız hava aracı ile yanardağı yakından çekme fırsatı yakaladı.

Lavlar İHA'yı yuttu



Lavların üzerinde yolculuk yapan insansız hava aracı, dehşete düşüren o görüntüleri kaydetti. Ancak sonunda yanardağ kraterine yaklaştığı noktada imha oldu.

İnsansız hava aracını lavlara kaptıran YouTuber ise çektiği görüntülere değdiğini ve bunun eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi.