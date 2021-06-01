Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzlanda'da lavlar İHA'yı yuttu
İzlanda'da bir YouTuber, patlayan yanardağı insansız hava aracıyla görüntüledi. Kratere fazla yaklaşan insansız hava aracı yanardağın içinde kayboldu. O anlar kameraya yansıdı.
İzlanda'da Reykjanes bölgesinde faaliyete geçen volkandaki patlamaları yakından kaydeden insansız hava aracı lavların içinde kayboldu.
YouTuber Joey Helms, insansız hava aracı ile yanardağı yakından çekme fırsatı yakaladı.
Lavlar İHA'yı yuttu
Lavların üzerinde yolculuk yapan insansız hava aracı, dehşete düşüren o görüntüleri kaydetti. Ancak sonunda yanardağ kraterine yaklaştığı noktada imha oldu.
İnsansız hava aracını lavlara kaptıran YouTuber ise çektiği görüntülere değdiğini ve bunun eşsiz bir deneyim olduğunu söyledi.
Etiketler: Yanardağ
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