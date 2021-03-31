Konuya ilişkin açıklamaya göre, İtalyan kaptanın, para karşılığında bir dokümanı Rus yetkiliye verdiği gizli buluşmaya güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Söz konusu kişilere casusluk suçlaması yöneltildi.

İtalyan kaptanın bir fırkateyni komuta ettiği, Rus şahsın ise Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'ne akredite bir yetkili olduğu belirtildi.

Rus büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun ardından Rusya'nın Roma Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.