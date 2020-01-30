Roma yakınlarındaki Civitavecchia limanına yanaşan gemide Çinli bir çiftin birinde ateş ve solunum problemleri olduğu açıklandı.

54 yaşındaki kadında virüs semptomları görülürken, kocası semptom göstermedi.

Gemi izole edildi ve sağlık personeli tarafından kontrol ediliyor.

Costa Smeralda adlı geminin Marsilya, Barselona ve Mallorca turunun ardından Roma'ya geldiği duyuruldu.

Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.