İtalya'daki cruise gemisine koronavirüs karantinası
Haber Giriş: Kaynak: AFP
İtalya'da 7 bin kişiyi taşıdığı açıklanan cruise gemisi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. Gemide 30 Türk yolcunun olduğu açıklandı.
Roma yakınlarındaki Civitavecchia limanına yanaşan gemide Çinli bir çiftin birinde ateş ve solunum problemleri olduğu açıklandı.
54 yaşındaki kadında virüs semptomları görülürken, kocası semptom göstermedi.
Gemi izole edildi ve sağlık personeli tarafından kontrol ediliyor.
Costa Smeralda adlı geminin Marsilya, Barselona ve Mallorca turunun ardından Roma'ya geldiği duyuruldu.
Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.
Etiketler: koronavirüs İtalya cruse gemisiSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 15:37