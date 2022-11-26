Ülkenin batı kıyısındaki adanın Casamicciola beldesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde heyelan oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, yaptığı açıklamada, Ischia’da can kayıplarının olduğunu belirterek, “Ischia’daki toprak kaymasında kesin 8 kaybımız var” dedi.

Sivil Savunma ve Deniz Politikalarından Sorumlu Bakan Sebastiano Nello Musumeci de "120 milimetre yağış düşmüş durumda. Büyük bir heyelan evleri süpürdü" ifadelerini kullandı.

Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İtalyan basınındaki haberlere göre, heyelanda 10 ev ile çok sayıda araç toprak altında kaldı, kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları zor koşullar altında sürüyor.

Adada halihazırda 70 kadar itfaiye biriminin arama çalışmalarına katıldığı ve heyelan nedeniyle mahsur kalan 100'e yakın kişiye ulaşmaya çalıştıkları bildirilen haberde, Roma'dan takviye kurtarma birliklerinin adaya sevk edildiği kaydedildi.

Onlarca aile evlerinde mahsur kaldı

Heyelanın meydana geldiği Casamicciola'da 30 kadar ailenin su ve elektrik olmadan evlerinde mahsur kaldığı belirtildi.

Ischia Adası Belediye Başkanı Enzo Ferrandino, "Bu, bir trajedi. Casamicciola'da kayıp insanların sayısı halen belirsiz" dedi.

Adadaki yetkililer de halktan evlerinden çıkmamalarını istedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da Başbakan Giorgia Meloni'nin Ischia'daki heyelan dolayısıyla Bakan Musumeci, Sivil Savunma ve Campania Bölgesi yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğu belirtilerek, "Hükümet olarak vatandaşlara ve Ischia Adası yetkililerine yakınlığımızı ifade ediyor ve kayıpları arayan kurtarıcılara teşekkür ediyoruz" denildi.

İtalya İçişleri Bakanı ise, "Teyit edilmiş can kaybı yok" açıklamasında bulundu.