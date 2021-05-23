Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İtalya’da teleferik kazası: En az 9 ölü
[Fotoğraf: via AFP]
İtalya’nın kuzeyindeki Verbania kentinde bir teleferiğin düşmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde bulunan Verbania kentinde 11 kişiyi taşıyan teleferik düştü.
Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattındaki kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi.
İtalyan medyası, kazada en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.
Etiketler: İtalya
Sıradaki Haber
Fransız Le Monde gazetesi, İsrail'in Filistin'deki baskı sistemini yazdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz