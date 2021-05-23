Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA, AFP
İtalya’da teleferik kazası: 12 ölü
[Fotoğraf: via AFP]
İtalya’nın kuzeyindeki Verbania kentinde bir teleferik kabininin düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’nın kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde bulunan Verbania kentinde bir teleferik kabininin, varış noktasına 300 metre kala ormanlık alana düştüğü belirtildi.
Stresa-Alpino-Mottarone teleferik hattındaki kazanın teleferiğin bağlı olduğu kabloların kopması sonucu meydana geldiği ifade edildi.
İtalya’da teleferik kabininin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazada 2’si çocuk 5 kişi de yaralandı. İtalya'daki kazaya dair ayrıntıları @trthaber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.https://t.co/Aler0DSk0Z pic.twitter.com/UbD0nfN1K2— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 23, 2021
Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.
Etiketler: İtalya
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