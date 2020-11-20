İtalya'da son 24 saatte 37 bin 242 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Ülkede şubattan beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 345 bin 767 oldu.

Aktif COVID-19 hasta sayısı 777 bin 176'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 748'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 699 artarak 48 bin 569'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 35 artarak 520 bin 22 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, virüs bulaşma kat sayısı Rt'nin pek çok bölgede düşüşte olduğunu söyleyerek, "Son günlerde vaka sayısı daha düz bir eğri çizmeye başladı. Bu da vaka artışının yavaşladığını gösteriyor" dedi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Noel'de kısmi bir yeniden açılmanın hükümet tarafından değerlendirildiği bilgisi yer aldı.