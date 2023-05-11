İtalya'da patlama: Çok sayıda araç alev aldı

İtalyan medyası, patlamanın oksijen gazı kutuları taşıyan bir minibüste meydana geldiğinden şüphelenildiğini söyledi.

SkyTG24 televizyonu Milano'nun Porta Romana semtinden yüksek siyah duman bulutları ve olay yerindeki itfaiyecileri gösteren görüntüleri yayınladı.

Alev alev yanan araçlar kısa sürede söndürülürken, çevredeki binaların camlarından dumanlar çıktığı görüldü.

Corriere della Sera gazetesi, bir ilkokul ve bir konut binasının boşaltıldığını bildirdi.

İlk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.