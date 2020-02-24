Haber Giriş: Kaynak: İHA
İtalya’da koronavirüs nedeniyle 3'üncü ölüm yaşandı
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 1 ölüm daha yaşanırken, virüs kaynaklı ölüm sayısı 3’e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölümler artarken, İtalya’dan 1 ölüm haberi daha geldi.
İtalya’nın Lombardy Bölgesi Meclis Üyesi Guilio Gallera bölgede bulunan Crema kasabasında, aynı zamanda kanser hastası olan yaşlı bir kadının koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı.
Yaşanan ölümle, İtalya’da korona virüsü nedenli ölüm sayısı 3’e çıkarken, ülke genelinde 157 onaylanmış vaka kaydedildi.
Öte yandan, Milano yakınlarında bulunan Codogno kenti ise 21 Şubat günü korona virüsü vakalarının artması nedeniyle karantina altına alınmıştı.
Etiketler: İtalya koronavirüsSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:33
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