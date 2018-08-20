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İtalya'da köprü faciasıyla ilgili arama kurtarma çalışması sona erdi

İtalya'nın Cenova kentinde 43 kişinin hayatını kaybettiği köprü faciasında arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

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İtalyada köprü faciasıyla ilgili arama kurtarma çalışması sona erdi

Son olarak geçtiğimiz salı günü otoyol köprüsünün çökmesiyle enkaz altında kalan üç kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı. Yaralananlardan 9'unun hastanede tedavisi sürüyor. Onlardan dördünün durumunun kritik olduğu açıklandı.

Olayda hayatını kaybeden 38 kişi için cumartesi günü cenaze töreni düzenlenmişti.

İtalyanın kuzeybatısındaki liman kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün 200 metrelik bölümünün çökmesi sonucu birçok araç yaklaşık 50 metreden zemine düştü. Çok sayıda kişi beton bloklar ve araçlar içinde sıkışarak can verdi.

Roma hükümeti yaşanan trajedi üzerine gelecek ay otoyolların, köprülerin ve kamu binalarının güvenliğiyle ilgili yeni bir plan üzerinde çalışılacağını duyurdu.

500 milyon euro yatırım

Faciayla ilgili soruşturma devam ederken, İtalya hükümeti yaşananların sorumlusu olarak köprüyü işleten Autostrade şirketini gösterdi.

Otoyol yapımından sorumlu Autostrade ise yeni bir köprünün yapımı ve yakınlarını kaybedenlere verilmesi için 500 milyon euro kaynak ayırdığını açıkladı.

Cenova'yı Fransa sınırına bağlayan otoyoldaki 1182 metre uzunluğunda ve 90 metre yüksekliğindeki köprü 1960'lı yıllarda inşa edildi.

Kaynak: Euronews

Etiketler: köprü, kaza, İtalya
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