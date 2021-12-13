Sicilya Adası Ravanusa kasabasındaki doğalgaz şebekesinde yaşanan sızıntı nedeniyle 11 Aralık akşamı yaşanan patlama sonrasında enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.

İtalyan itfaiyesi, 30 saati aşkındır aralıksız süren kurtarma çalışmalarının ardından kayıp 6 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Böylece patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ekipler kayıp 2 kişiyi aramaya devam ediyor.

Patlamada yaklaşık 6 bina ciddi hasar görürken, 100'ü aşkın kişi bölgeden tahliye edildi.

Gaz şebekesinden sorumlu Italgas şirketi yetkilileri, patlama yaşanan yerde rutin kontrollerde herhangi bir sızıntı bulunmadığını öne sürdü.

Buna karşın, itfaiye ekipleri gazın bu bölgede birikecek bir boşluk bulduğunu, daha sonra bir asansör ya da ev aletinin tetiklemesiyle bu büyük patlamanın yaşandığını ifade etti.

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Ravanusa Belediye Başkanı Carmelo D'Angelo'ya taziye telefonu açtı.