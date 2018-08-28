İtalya ve Avrupa Birliği arasında göçmen kavgası

İtalya’da koalisyon ortaklarından popülist Beş Yıldız Hareketi’nin lideri Luigi Di Maio, göç ve mülteci krizi nedeniyle Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ödemeyi durdurmakla tehdit etti. Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, sosyal medya sitesi Facebook hesabından yayınladığı bir videoda, "Eğer bugün Brüksel’de yapılacak toplantıda Diciotti gemisi ve göçmenlerin dağılımı konusunda uzlaşma sağlanamazsa, ne ben ne de Beş Yıldız Hareketi her yıl AB’ye 20 milyar ödemeye hazır" dedi.

Gemide 150 kişi var

İtalyan hükümeti, 4 gün Akdeniz’de bekletildikten sonra içinde 177 kişinin bulunduğu Diciotti gemisinin Sicilya kıyılarına yanaşmasına Pazartesi akşamı izin vermiş ancak göçmenlerin karaya çıkmasına müsaade etmemişti. Çarşamba akşamı ise Katanya Limanı'na yanaşan gemiden sadece 27 çocuk ve gencin karaya çıkmasına onay verilmişti. Gemide hala 150 göçmen var.

Açlık grevine başladılar

Gemiyi ziyaret eden Demokratik Parti Milletvekili Davide Faraone, durumun ciddileştiğini belirtti. Faranone, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, liman yetkililerinden aldığı bilgilere göre göçmenlerin açlık grevine başladığını duyurdu.

İtalya'nın AB ülkelerine çağrısı

İtalyan hükümeti, diğer AB ülkelerinin de gemide bulunan göçmenleri kabul etmesi konusunda ısrar ediyor. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, geminin Sicilya kıyılarına yanaşmasına izin verilmesinin ardından, başka bir Avrupa Birliği ülkesi göçmenleri almayı kabul edene dek kimsenin karaya ayak basmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Deutsche Welle, Reuters