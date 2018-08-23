İsveç'te Türkiye aleyhine konuşmayan politikacıya ihraç

İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere sayılı günler kala Türk kökenli politikacı Mikail Yüksel, sağ Liberal Merkez Partisi'nden ihraç edildi.

Göteborg birinci sıra milletvekili adayı olan Yüksel, "Türkiye aleyhine konuşmadığım ve babamın eski MHP Kulu Belediye Başkanı olması bahane edilerek ihraç edildim" dedi.

"Seçim kampanyası PKK ve Türkiye karşıtı lobisini rahatsız etti"

Yüksel, ''Konya'nın Kulu ilçesinde İsveç'te yapılacak seçimler için sandık kuruldu. Birçok Kululu hemşehrimin izinde olması nedeniyle Kulu'da da seçim kampanyası yürüttüm. Maalesef seçim kampanyası terör örgütü PKK ve Türkiye karşıtı lobisini rahatsız etti. Beni 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın borazanı' olmakla suçladılar'' diye konuştu.

"Partim cesur bir duruş sergileyemedi"

Mikail Yüksel, partisinin iddiaların gerçek olmadığını bildiği halde iftiralar karşısında kendisine sahip çıkmadığını aktararak, şöyle devam etti:

''Türkiye siyasetiyle hiç ilgilenmememe ve buradaki insanların sorunlarına yoğunlaşmama rağmen beni sürekli Türkiye siyaseti için yorum yapmaya zorladılar. Hakkımda asılsız iddialar ürettiler. Söylemediğim ifadeleri ellerinde hiçbir kanıt olmamasına rağmen 'söylediğimi' iddia ettiler. İsveç gazeteleri de bunlara yer verince partim bu karalama kampanyasına karşı cesur bir duruş sergileyemedi."

Özellikle Türkiye aleyhinde konuşmaya zorlandığını anlatan Yüksel, Ermeni iddialarıyla ilgili açıklama yapma konusunda baskı gördüğünü belirtti.

Yüksel, geçmişini saklamadığını ve babasının siyasi geçmişini de parti yönetimiyle paylaştığının altını çizdi.

Bu bilgiler ışığında aday olmasında bir sakınca olup olmadığını sorduğunu aktaran Yüksel, "Partim de bana hiçbir sorun olmadığını ve aday olabileceğimi söylemişti. Suçlamalar geldiği taktirde beni savunacaklarını söylemişlerdi. Ama maalesef sözlerinde duramadılar" dedi.

Mikail Yüksel, bilgileri partisiyle paylaştığına dair elinde belgeler olduğunu da vurguladı.

"Müslüman ve Türklerin oylarına talibim"

Adaylık sürecinin hala devam ettiğine dikkat çeken Yüksel, adaylıktan çekilmediği sürece kendisine oy verilebileceğini hatırlattı.

Yüksel, "Göteborg'da bütün Müslüman ve Türklerin oylarına talibim" ifadelerini kullanarak, seçilmesi durumunda yeni bir parti kuracağını dile getirdi.

İsveç'te Şehircilik ve İskan Bakanı Mehmet Kaplan da, Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin davet edildiği bir iftar yemeğinde çekilen fotoğraflarının İsveç medyasında, ''Irkçılarla yemek yediler'' başlığıyla yayınlanmasının ardından, 2016'da görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA