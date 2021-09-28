Göteborg'da nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama oldu.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, polis sözcüsü Martin Hallberg, patlamanın yerel saatle 04.48'de, Annedal bölgesindeki bir binada meydana geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Patlama nedeniyle çıkan yangına 15 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirten Hallberg, 16 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.