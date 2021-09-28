Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te patlama: 16 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
İsveç'in Göteborg kentinde meydana gelen patlamada 16 kişi yaralandı.
Göteborg'da nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama oldu.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, polis sözcüsü Martin Hallberg, patlamanın yerel saatle 04.48'de, Annedal bölgesindeki bir binada meydana geldiğini söyledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Patlama nedeniyle çıkan yangına 15 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirten Hallberg, 16 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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