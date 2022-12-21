İsveç polisinin yayımladığı rapora göre bu yıl başından bugüne kadar ülkede 400 silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırılarda 61 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

2021'de 344 kişi silahlı saldırıya uğramış, 48 kişi ölmüş ve 115 kişi yaralanmıştı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da suçlara ilişkin cezaları artırmak için çalışma yapacaklarını ifade etti.