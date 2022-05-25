İsveçli heyet NATO üyeliği için türkiye'yle müzakere ederken İsveç'te bir skandal daha yaşandı.

İsveç devlet televizyonu SVT, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askeri üssünde saklanan PKK/YPG'nin elebaşlarından Salih Müslim ile röportaj yaptı.



Terör örgütü elebaşlarından Müslim, İsveç'e güvendikleri yönünde açıklamalar yaptı.

İsveç devlet televizyonunun haberinde, Müslim'in, Kuzey Avrupa ülkesinin NATO üyeliği için YPG'yi asla bir terör örgütü olarak kabul etmeyeceği iddiasına yer verildi.

Türkiye'nin de NATO üyeliği konusundaki taleplerine olumlu karşılık vermeyeceği öne sürüldü.

Salih Müslim'in, İsveçli muhabirin YPG'nin PKK'ya bağlı olup olmadığı yönündeki sorusuna yanıt vermek istemediği de görüldü.



İsveç devlet televizyonunun bölgede çektiği görüntülerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın birçok yerde asılı fotoğrafları da dikkati çekti.