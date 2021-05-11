Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda can kayıplarının arttığını açıkladı.

Saldırılar sonucunda 10'u çocuk ve bir kadın olmak üzere 32 Filistinli hayatını kaybetti.

203 kişi ise İsrail'in saldırıları sonucu yaralandı.

İsrail'in saldırılarında Gazze'de yaklaşık 130 bölge hedef alındı.

Batı medyası İsrail şiddetine karşı sessiz

Dünyada birçok medya organı, İsrail'in Filistinlilere saldırılarıyla ilgili haberleri çarpıttı. Medyanın bu tavrı, Batı'nın basın tarihine utanç lekesi olarak geçti.

Sosyal medya platformları da İsrail yanlısı sansür uygulamakla suçlanıyor. Çok sayıda kullanıcının İsrail şiddetini gösteren paylaşımlarının Twitter gibi mecralar tarafından silindiği belirtiliyor.

Netanyahu: Saldırılar yoğunlaşacak

Günlerdir devam eden İsrail zulmünün devam edeceğini söyleyen Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'de Hamas ve İslami Cihad Hareketi'ne ait yüzlerce hedefi vurduğunu söyledi.

[İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. | AA]

Türkiye İsrailli bakanın davetini geri çekti

Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması için önceden davet edilen İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i, Türkiye çağırmaktan vazgeçti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları bu kararın alınmasında gerekçe olarak gösterildi.

TRT Haber canlı yayınında İsrail saldırısına uğradı

Dün akşam TRT Haber'e canlı yayınla bağlanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail saldısıyla bacağından yaralandı.

İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermilerden 2'si, gazeteci Turgut Alp Boyraz'ın bacağına isabet etti.

Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'daki yangını dans ederek kutladı

İsrail'in Kudüs'ü işgalinin yıl dönümünü kutlamak için Mescid-i Aksa'nın Burak Duvarı önünde toplanan aşırı sağcı Yahudiler, çıkan yangını görüp sevinç çığlıkları atmaya başladı.

Dans edip eğlenen Yahudi yerleşimciler, intikam sloganları attı.