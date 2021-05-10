İsrail'in hava saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştiği açıklandı.

Saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi, bunlardan 3'ünün çocuk olduğu belirtildi.

Saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

#SONDAKİKA

İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Filistin Medyası, hava saldırısında 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. pic.twitter.com/2wBtaM7rFp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021

Yaralı sayısı arttı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yaralı sayısı 331’e çıktı.