Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail'in hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri Gazze şeridine hava saldırısı başlattı. Saldırıda 3'ü çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.
İsrail'in hava saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştiği açıklandı.
Saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi, bunlardan 3'ünün çocuk olduğu belirtildi.
Saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021
İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Filistin Medyası, hava saldırısında 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. pic.twitter.com/2wBtaM7rFp
Yaralı sayısı arttı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yaralı sayısı 331’e çıktı.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail Kudüs Son Dakika
Son Haberler
- 20:41
- 20:14
- 20:18
- 19:53
- 19:36
Sıradaki Haber
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya müdahalesinde yaralı sayısı 331'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz