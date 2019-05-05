İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda biri hamile kadın olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle dünden bu yana şehit olan Filistinlerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda biri hamile kadın olmak üzere 4 Filistinli daha şehit oldu.

Bununla birlikte cumartesiden bu yana süren İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 12 Filistinli şehit olmuştu.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

İsrail-Gazze arasındaki gerginlik

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA