Kadın, çocuk, yaşlı dinlemedi...

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne savaş uçaklarıyla saldırdı.

İsrail terörü, kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi.

10 Mayıs'tan bu yana Gazze'de 67 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda biri çocuk iki Filistinlinin daha şehit olduğunu açıkladı.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın 1'i yaşlı olmak üzere 67 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

İsrail Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu

Bu arada İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde pek çok noktaya aynı anda yoğun saldırı düzenledi.

12 katlı bir bina yerle bir oldu. Binanın yakınlarında bulunan Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın ofisi patlamada hasar gördü.

İsrail'in saldırıları bununla da sınırlı kalmadı. Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 15 katlı Eş-Şuruk binası da İsrail tarafından hedef alındı.

Yerel medya, binanın saldırıdan önce boşaltıldığını duyurdu.

Savaş uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tuttu. Görgü tanıklarına göre, saldırıda bölgedeki pek çok bina yerle bir oldu.

[Fotoğraf: AA]

Sivil savunma ekipleri ile ambulansların olay yerine intikal ettiği ve saldırının yaşandığı bölgede enkaz altından 13 yaralı çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise Kuzey Valiliğindeki İç Güvenlik Teşkilatı binasının İsrail uçaklarının bombardımanı sonucu tamamen yıkıldığını açıkladı.

İsrail polisi cenazeye katılanlara saldırdı

Lid kentinde bir Yahudi işgalcinin şehit ettiği Filistinli için düzenlenen cenaze töreni ise Filistinliler ile İsrailliler arasında gerginliğe sahne oldu. İsrail polisi, Filistinlilere müdahale etti. Lid kenti dahil ülkenin kuzeyinde 150 Filistinli gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Mescid-i Aksa'da da durum gergin.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yine plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı. 7 kişi yaralandı.

Cuma gününden bu yana yaralananların sayısı 700'ü geçti.

Batı Şeria'da da 33 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın Nablus, Kalkiliya, El-Halil, Beytullahim ve Eriha kentlerinde Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin saldırılarında 23’ü gerçek mermi, 8’i de plastik mermiyle olmak üzere 33 Filistinli yaralandı.

Bazı Filistinlilerin de İsrail askerlerince darbedildiği vurgulanan açıklamada, onlarca kişinin de gazdan etkilendiği ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria’da olaylar devam ediyor.

Bir Filistinli şehit olmuştu

İsrail askerleri gece saatlerine doğru Batı Şeria’nın kuzeyinde, silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi şehit etmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.