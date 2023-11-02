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Dünya
AA 02.11.2023 14:52

İsrail'in Gazze saldırılarında 52 cami tamamen yıkıldı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 52 caminin tamamen yıkıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze saldırılarında 52 cami tamamen yıkıldı
[Fotograf: AA]

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