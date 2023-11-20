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Dünya
AA 20.11.2023 07:07

İsrail'in Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu 8 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu 8 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde en az 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Hastanenin ikinci katı bombardıman sebebiyle büyük hasar gördü.

Saldırıda 2 doktor yaralandı.

Saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden olurken, 140 yataklı olduğu belirtilen sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılıyor.

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