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Dünya
AA 31.07.2024 12:15

İsrail'in Beyrut'a hava saldırısında ölü sayısı 4’e, yaralı sayısı 80'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 4'e, yaralıların ise 80'e yükseldi.

İsrail'in Beyrut'a hava saldırısında ölü sayısı 4’e, yaralı sayısı 80'e yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de yer alan bir binaya düzenlediği hava saldırının bilançosu hakkında güncel bilgiye paylaşıldı.

Açıklamaya göre, saldırı nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e, yaralıların ise 80'e yükseldi.

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

Ancak Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada olduğu, enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiğini belirterek, ölümünü doğrulamamıştı.

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