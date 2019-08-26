İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye’ye yönelik provokatif bir açıklama geldi. Türkiye’nin Kudüs’teki faaliyetlerini hedef alan İsrailli bakan, Türkiye’nin Kudüs’teki faaliyetlerini önleme talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, sosyal medyada Türkiye ile ilgili tepki çeken bir mesaj yayınladı.

Katz, “Dışişleri Bakanlığı yönetimine, Türkiye'nin Doğu Kudüs'teki tahrik ve tahriplerini durduracak bir önlem paketi oluşturma talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı mesajını İbranice ve Arapça olarak yayınladı. Mesaja sert tepkiler geldi.

Filistinliler ve İsrailler Bakanın Twitini eleştirdi. İsrailliler ise mesajı, İsrail’de yaklaşan genel seçimler öncesi hamle olarak değerlendirdi.

Türkiye, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA gibi kurumları ile yıllardır Filistin ve Kudüs’te gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik projeler ile Filistin halkına destek oluyor.

İsrailli bakanın açıklamaları ile bu kurumları hedef alıp almadığı bilinmiyor.

Kaynak: TRT Haber