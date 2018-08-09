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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 Filistinli şehit 6 yaralı

İsrail uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli şehit oldu 6 Filistinli yaralandı.

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İsrailden Gazzeye hava saldırısı: 1 Filistinli şehit 6 yaralı

İsrail uçaklarının düzenlediği Gazze'deki saldırılarda bir Filistinli şehit oldu altı Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan 3 kişinin Gazze'nin batısındaki Şifa Tıp Kompleksi'ne, 1 kişinin de Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, ayrıntılı bilgiye yer verilmemişti.

İsrail ordusu, "Gazze'den İsrail tarafına 36 adet roket atıldığını" ileri sürerek, Gazze'deki bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Ordunun açıklamasında, atılan roketlerin 4'ünün İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, büyük kısmının da boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli şehit oldu altı Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

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