İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) hesap verecek

Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Birliği ve Cibuti.

Bu 5 ülke, kasım ayında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

İşlenen insanlık suçları hakkında soruşturma açılması talebinde bulundu.

İsrail ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkilerini tanımıyor. Filistin ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf.

Başsavcılık, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili incelemelerini 2015'ten bu yana sürdürüyor.

Dört suçu yargılıyor

Merkezi Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temeli 1998'de kabul edilen Roma Statüsü'ne dayanıyor.

Çalışmalarına 2002'de başlayan mahkeme dört suçu yargılıyor: Soykırım suçu, insanlığa karşı suç, savaş suçu ve saldırı suçu...

Mahkemede devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri başta olmak üzere, sadece gerçek kişiler yargılanıyor.

Mahkeme üç şekilde soruşturma başlatabiliyor.

Başsavcılık, tarafların talebi olmadan soruşturma açabiliyor. Devletlerden gelen talep üzerine soruşturma başlatılabiliyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi vakaları savcılığa gönderebiliyor.

Filistin 2015'te başvurmuş, ancak ilerleme olmamıştı

Filistin 2015'te, işgal altındaki topraklarında işlenen suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Soruşturma, 6 yıl süren incelemenin ardından 2021'de açıldı.

O tarihten bu güne herhangi bir ilerleme olmadı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, Netanyahu başta olmak üzere sorumlular hakkında tutuklama kararı çıkarmak gibi önleyici adım atmamakla eleştiriliyor.