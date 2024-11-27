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Dünya
AA 27.11.2024 21:32

İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi

Soykırımcı İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan" ötürü çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi
[Fotograf: AA]

İşgalci İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'in UCM’nin 21 Kasım'da Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararlarının meşruiyetini ve mahkemenin yetkisini reddettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail, bugün UCM'ye tutuklama kararlarının uygulanmasının ertelenmesi talebinin yanı sıra karara karşı temyiz başvurusunda bulundu.

UCM'nin itirazı reddetmesi halinde bunun mahkemenin “İsrail’e karşı önyargılı olduğunu” ortaya koyacağı iddia edildi.

Başbakan Netanyahu’nun bugün ABD Senatörü Lindsey Graham ile Başbakanlık Ofisinde bir araya geldiği de duyuran açıklamada, Graham’ın ABD Kongresi'nde Lahey merkezli mahkemeye ve UCM ile işbirliği yapan ülkelere karşı yürüttüğü çabalar hakkında Netanyahu’ya bilgi verdiği kaydedildi.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Soykırımcı Netanyahu ve Gallant'ın Avrupa Birliği'ne üye tüm ülkelerle birlikte Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, ve İngiltere, Orta ve Güney Amerika ülkelerinin tamamına yakını ve Afrika ülkelerinin çoğunluğu dahil UCM'ye üye 124 ülkeye seyahat etmekten kaçınmak zorunda kalacağı belirtiliyor.

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