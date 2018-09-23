İsrail savaş uçakları, Gazze sınırında işgal karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.
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İsrail savaş uçakları, Gazze sınırında işgal karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.
İsrail savaş uçakları, Gazze sınırında işgal karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere saldırdı.
Ayrıntılar geliyor...
İsrail savaş uçaklarından Filistinli göstericilere saldırı
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