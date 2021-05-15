Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 03:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail saldırılarını sürdürüyor: Gazze'de 7 kişi daha şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 5'i çocuk 2'si kadın 7 kişi daha şehit oldu. Toplam şehit sayısı 133'e yükseldi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu.
7 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 36'sı çocuk 133'e yükseldi.
Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.
Hamas'tan İsrail saldırılarına misilleme
Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.
Etiketler: Son Dakika İsrail Gazze
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