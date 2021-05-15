Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlenen saldırıda 5'i çocuk, 2'si kadın 7 Filistinli daha şehit oldu.

7 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail saldırılarında şehit olanların sayısı 36'sı çocuk 133'e yükseldi.

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Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman

İsrail uçakları, Kuzey Gazze kentindeki Eğitim Bakanlığı çevresi ile Tel Kuleybu'ya yaklaşık 30 hava saldırısı düzenledi.

[Fotoğraf: Reuters]

Gazze'nin kuzeyindeki eğitim müdürlüğü çevresi, sivillerin evleri ve bir caminin hedef alındığı saldırılar sonucu söz konusu bölgenin büyük kısmında elektrikler kesildi.

Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, saldırıda Kuleybu Camii'nin tamamen yıkıldığını açıkladı.

Hamas'tan İsrail saldırılarına misilleme

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.

[Fotoğraf: Reuters]

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını aktarmıştı.