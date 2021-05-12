İsrail, Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef almaya devam ediyor. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 48 Filistinli şehit oldu, 304 Filistinli de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şehit olanlardan 13'ünün çocuk, 3'ünün kadın olduğunu söyledi.

Saldırıya uğrayan bölgelerde binalar boşaltıldı. Çocuklarını kucaklayan anne-babalar bombalardan kaçmaya çalıştı. Yaşanan korku ve panik objektiflere yansıdı.

Gazze'de 13 katlı bir bina İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Binanın yakınlarında bulunan Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA'nın ofisi patlamada zarar gördü.

İsrail'e ait savaş uçakları sivillerin yaşadığı 9 katlı bir binaya da saldırı düzenledi. Hasar gören binanın yıkılmak üzere olduğu belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el Kassam Tugayları, karşılık olarak İsrail'e roket saldırısı düzenledi. Tel Aviv ve çevresinin hedef alındığı saldırılarda demir kubbe yetersiz kaldı.

Sivil Yahudi işgalciler Filistinliler'i hedef aldı

İsrail saldırılarını sürdürürken, sivil Yahudi işgalciler de Filistinliler'i hedef aldı. Araçlarıyla yoldan geçen Filistinliler'e taş ve sopayla saldırdılar. Bir Filistinli sürücü, saldırganlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu.

Gazze'de saldırılar sürerken, İsrail polisi sabah namazı sonrası yeniden Mescid-i Aksa'da gençlere saldırdı, plastik mermi kullandı.