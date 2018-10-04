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İsrail Rusya'nın S-300'lerine meydan okudu

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı, Rusya'nın düşen uçağının ardından Suriye'ye konuşlandırdığı S-300 hava savunma sistemlerinin İsrail'in faaliyetlerini engelleyemeyeceğini söyledi.

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İsrail Rusyanın S-300lerine meydan okudu

İsrail Ordu Radyosuna konuşan Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi, Rusya tarafından Suriye'ye konuşlandırılan S-300 hava savunma füze sistemlerinin İsrail'in faaliyetlerini etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili soruya, "Hayır, kesinlikle etkilemeyecek" cevabını verdi.

İsrail'in ABD'den aldığı F-35 savaş uçaklarını da bu bağlamda değerlendiren İsrailli Bakan, "Biliyorsunuz savaş uçaklarımız var, dünyanın en iyi uçakları. Bu füze bataryaları onları algılayamaz bile" ifadelerini kullandı.

Rusya askeri uçağının düşürülmesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Rusya'dan S-300 hamlesi

Rusya, Suriye tarafından düşürülen uçağının sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu açıklamış, daha sonra Suriye’ye S-300 hava savunma füze sistemlerini nakletmişti.

Suriye ve müttefiki Rusya, S-300 hava savunma füze sistemlerin güçlü bir caydırıcılık sağlayacağını düşünürken, ABD ve İsrail füze sistemlerinin Suriye’ye nakledilmesinden doğan rahatsızlıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: S-300, rusya, israil
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